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Yolcu otobüsünde 63 kaçak göçmen

Polis ekiplerince yapılan yol kontrollerinde yurda yolcu otobüsüyle yasa dışı giriş yapan 63 göçmen yakalandı

Yolcu otobüsünde 63 kaçak göçmen

Polis ekiplerince yapılan yol kontrollerinde yurda yolcu otobüsüyle yasa dışı giriş yapan 63 göçmen yakalandı

27 Mart 2017 Pazartesi 00:31
Yolcu otobüsünde 63 kaçak göçmen
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ALINAN bilgilere göre, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan 16 KN 685 plakalı otobüs içerisinde 63 kaçak göçmen yakalandı.

8'i Pakistan, 5’i Bruma, 50'si Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenlerin İran'dan kaçak yollardan ülkemize giriş yaptığı, Van üzerinden Kahramanmaraş’a geldikleri tespit edildi.

Göçmenleri taşıyan otobüs şoförleri Ahmet Y. (47), Kadir E. (42) ve araç muavini E.Ö. (17) ise göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak sucundan gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin 3 şüpheli şahsın aracılığı ile Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları öğrenildi.

Polis ekiplerince Kahramanmaraş İl Göç İdaresine getirilen 63 kaçak göçmenin kimlik tespiti çalışmaları ve işlemleri devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsünde kaçak göçmen
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