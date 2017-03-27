Yolcu otobüsünde 63 kaçak göçmen

ALINAN bilgilere göre, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan 16 KN 685 plakalı otobüs içerisinde 63 kaçak göçmen yakalandı.

8'i Pakistan, 5’i Bruma, 50'si Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenlerin İran'dan kaçak yollardan ülkemize giriş yaptığı, Van üzerinden Kahramanmaraş’a geldikleri tespit edildi.

Göçmenleri taşıyan otobüs şoförleri Ahmet Y. (47), Kadir E. (42) ve araç muavini E.Ö. (17) ise göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak sucundan gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin 3 şüpheli şahsın aracılığı ile Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları öğrenildi.

Polis ekiplerince Kahramanmaraş İl Göç İdaresine getirilen 63 kaçak göçmenin kimlik tespiti çalışmaları ve işlemleri devam ediyor.