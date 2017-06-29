Yolcu otobüsü yandı

EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne istikametine giden ve içerisinde şoförle birlikte 56 kişi bulunan yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi gişelerine 2 kilometre kala alev alarak yanmaya başladı. 54 yolcu ve muavini taşıyan otobüsünün şoförü, yangını erken fark ederek, emniyet şeridine park ederek yolcuları tahliye etti. Yaralanma ve can kaybının yaşanmazken, otobüs ve yolcuların eşyaları tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangınla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldı.
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