Yolcu otobüsü otomobili ikiye böldü: 2 ölü

ALINAN bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Günay Ş. yönetimindeki 35 PK 362 plakalı yolcu otobüsü, Çanakkale istikametinden gelen ve Kozak çatısından yasak olmasına rağmen sürücüsünün U dönüşü yapmak istediği öne sürülen 10 KS 803 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin motor kısmı otobüsün altında kalarak, yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazada eski tip otomobilin içinde bulunan ve henüz kimlik tespitleri yapılamayan 2 kişi olay yerinde hayatlarını kaybederken, otobüste bulunanlar ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından cesetleri Burhaniye Devlet Hastanesi morguna gönderilen 2 kişinin kimlik tespitiyle ilgili çalışma sürüyor.