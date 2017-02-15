Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

EDİNİLEN bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Bahçecik mevkinde şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk bilgilere göre yaralanan 21 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.