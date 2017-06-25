Yolcu otobüsü devrildi: 47 yaralı

BALIKESİR'İN Susurluk ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4' ü ağır, 47 kişi yaralandı. Yaralılar, Susurluk Balıkesir ve Bursa' nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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