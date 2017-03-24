Yola tuzaklanan 300 kilogram patlayıcı imha edildi

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Kavaklı köyü Çeltik Mahallesi yoluna PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından EYP (el yapımı patlayıcı) yerleştirildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine, Çeltik Mahallesi kırsalında yapılan operasyon esnasında yol üzerinde asfalt altına gizlenmiş vaziyette 300 kilogram kablo düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edilmiş, olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Ayrıca operasyon neticesinde aynı bölgede bombalı eylemlerde kullanılabileceği değerlendirilen bir araç ele geçirilmiş, aracın yapılan sorgulamasında çalıntı araç olarak arandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin Çukurca ilçesi Çığlı köyünde, aynı suçtan aranan 1 şüphelinin ise Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince yapılan yol kontrolü sırasında yakalandığı kaydedildi.