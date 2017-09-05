YÖKSİS'e son giriş 15 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde doktora eğitimine başlamak üzere kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilişkin bilgilerin, ilgili üniversite yetkilileri tarafından YÖKSİS’e giriş tarihinin 15 Eylül 2017 Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı. YÖK'ün verdiği bilgiler kapsamında, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; YÖKSİS’e 94 koduyla (100/2000 Doktora Bursu) kayıtlarının yapılması, Web sayfasındaki formatta yuzikibin@yok.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi ve üst yazı eki ile beraber yine en geç 15 Eylül 2017 tarihine kadar YÖK'e gönderilmesi gerekiyor.