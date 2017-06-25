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Yoğun güvenlik önlemleri: 'İzin verilmeyecek'

İstanbul Valiliği LGBT'nin 'Onur Yürüyüşü'ne izin vermeyeceğini duyurmuştu. Bugün Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor

Yoğun güvenlik önlemleri: 'İzin verilmeyecek'

İstanbul Valiliği LGBT'nin 'Onur Yürüyüşü'ne izin vermeyeceğini duyurmuştu. Bugün Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor

25 Haziran 2017 Pazar 17:50
Yoğun güvenlik önlemleri: 'İzin verilmeyecek'
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TAKSİM Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklara çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar yerleştirildi.

Ayrıca Gezi Parkı'nda da güvenlik önlemi alındığı görüldü.

İstanbul Valiliği, LGBTİ'nin Taksim Meydanı'nda bugün yapmayı planladığı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmişti. LGBT tarafından yapılan açıklamada ise kararın hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.

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Son Güncelleme: 25.06.2017 18:03
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiLGBTOnur Yürüyüşü
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