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Yoğun güvenlik önlemleri

Şanlıurfa'da polis, Suruç İlçesi'nde 23 Nisan ve 1 Mayıs törenlerini hedef alacağı belirtilen kadın teröristin kullandığı bombalı aracın infilak ettirmesinin ardından güvenlik önlemlerini artırdı

Yoğun güvenlik önlemleri

Şanlıurfa'da polis, Suruç İlçesi'nde 23 Nisan ve 1 Mayıs törenlerini hedef alacağı belirtilen kadın teröristin kullandığı bombalı aracın infilak ettirmesinin ardından güvenlik önlemlerini artırdı

22 Nisan 2017 Cumartesi 21:16
Yoğun güvenlik önlemleri
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EKİPLER, kent genelindeki uygulamaları sıklaştırıp şüpheli kişi ve araçları didik didik aradı.

Suriye'den bir hafta önce 23 Nisan ve 1 Mayıs törenlerinde sansasyonel eylem yapmak için yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirtilen kadın teröristin dün polislerin kendisi fark etmesiyle Suruç İlçesi'nde, mezarlık yakınlarında içerisinde bulunduğu bomba yüklü otomobili patlatmasının ardından polis kent genelinde alarma geçti. Olası saldırının önlendiği olayın ardından polisler, kent merkezinde ve ilçelerinde şüpheli araç ve kişileri durdurup aradı. Araçlarda arama yapıp evrak kontrolü yapan ekipler, kişilerin de üst araması ile kimlikleri kontrol edildi. Kamu kurum binalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte halkın yoğunlukta bulunduğu bölgelerde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSuruç
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