Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.794
DOLAR
3.5028
STERLIN
4.4668
EURO
3.9236
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Yine bir zehirlenme olayı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 10 asker hastaneye kaldırıldı

Yine bir zehirlenme olayı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 10 asker hastaneye kaldırıldı

25 Haziran 2017 Pazar 08:21
Yine bir zehirlenme olayı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre Büyükorhan İlçe Jandarma Karakolunda akşam yemeğinde kıymalı yumurta yiyen askerlerden 10'u iftardan sonra fenalaştı. Fenalaşan askerler ambulans ve jandarma araçlarıyla Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine getirildi.

Mideleri yıkanan askerler tedavi altına alındı. Öte yandan kıymalı yumurtayı getiren lokantanın 2 yıldır karakola yemek verdiği öğrenildi. Olaydan sonra jandarma polis karakoluna çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi gönderildi. Büyükorhan İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya'da bilgi almak için Karakola gidip incelemelerde bulundu. Kaya olayla ilgili olarak 10 askerin Çekirge devlet Hastanesinde tedavi edildiğini hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Askerlerin akşam yemeğinde kıymalı yumurta, mantar çorbası, bulgur pilavı ve yoğurt yediğini belirten İlçe Kaymakamı Kaya yemeklerden numune aldık gerekli yerlere göndereceğiz. Askerlerin durumu iyiye gidiyor. Olayı çok yönlü inceliyoruz dedi.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 25.06.2017 08:22
Anahtar Kelimeler:
BüyükorhanBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: ABD ile bir geleceğimiz olmayabilir
Erdoğan: ABD ile bir geleceğimiz olmayabilir
Arı faciası: 1 kişi öldü
Arı faciası: 1 kişi öldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan o faciaya başsağlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan o faciaya başsağlığı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals