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Yıldırım'da Öncelik İnsan Sağlığı

Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki tıp merkezi ile vatandaşlara şifa dağıtıyor

Yıldırım'da Öncelik İnsan Sağlığı

Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki tıp merkezi ile vatandaşlara şifa dağıtıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:53
Yıldırım'da Öncelik İnsan Sağlığı
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YILDIRIM Belediyesi, bünyesindeki tıp merkezi ile vatandaşlara şifa dağıtıyor.

1 başhekim, 7 uzman doktor, 5 pratisyen hekim, 3 diş hekimi, 18 hemşire, 4 acil tıp teknisyeni, 6 laborant, 3 radyoloji teknikeri, 4 tıbbi sekreter, 7 büro personeli, 7 halkla ilişkiler personeli,6 ambulans şoförü, 8 cenaze aracı şoförü, 3 defin hizmetleri personeli, 7 temizlik personeli ile hizmet veren Yıldırım Tıp Merkezi, 2017 yılının ilk altı ayında 74 bin 279 vatandaşa poliklinik hizmeti verdi. 3 bin 561 radyolojik, 43 bin 548 tetkik yapıldı. Aynı dönemde bin 700 hastanın nakli sağlanırken, bin 247 de cenaze nakli yapıldı. Dahiliye polikliniğinde 6 bin 397, çocuk polikliniğinde 13 bin 832, kadın doğum polikliniğinde 7 bin 190, diş polikliniğinde 5 bin 88, KBB polikliniğinde 6 bin 633, göz polikliniğinde 7 bin 118 ve acil polikliniğinde 28 bin 21 hastaya hizmet verildi.

Tıp merkezinin yanı sıra kısa süre içerisinde hizmete girecek iki aile sağlığı merkezi ve mahalle konaklarındaki aile hekimlikleri ile insan sağlığına doğrudan katkı sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Tıp merkezimiz, alanında uzman kadrosu ile vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeyi ilke ediniyor. Amacımız modern tıbbi cihazlar ile Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak. Yatırımın en büyüğünü insan sağlığına yapılan yatırım olarak görerek sağlık merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. İlçemizin en kalabalık nüfusuna sahip bölgesi olan Millet Mahallesi'nde inşa ettiğimiz ve yakında hizmete girecek aile sağlığı merkezi ile önemli bir eksikliği gideriyoruz. Öte yandan Yediselviler, Sıracevizler ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin ortak noktası olan bölgeye aile sağlığı merkezi kazandırarak vatandaşlarımızın yürüme mesafelerinde sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlıyoruz. Mahalle konaklarımızı hemşehrilerimizin ihtiyacına göre dizayn ederken, gelen talebe göre aile hekimliklerine yer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
YILDIRIM Belediyesi
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