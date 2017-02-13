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Yılbaşı sabahı katliam yapmıştı! İstinaf Mahkemesi kararı onayladı

İstinaf Mahkemesi, Ümraniye'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karla mücadele ekiplerine çarparak 3 işçinin ölümüne neden olmak suçundan 17 yıl 6 aylık hapis cezası alan Servet Bozkurt'un, cezanın düşürülmesi yönündeki istinaf talebini dosya üzerinden karara bağladı. Mahkeme, tutuklu sanık Bozkurt'un cezanın düşürülmesi yönündeki istinaf talebini esastan reddederek, yerel mahkemenin kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti

Yılbaşı sabahı katliam yapmıştı! İstinaf Mahkemesi kararı onayladı

İstinaf Mahkemesi, Ümraniye'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karla mücadele ekiplerine çarparak 3 işçinin ölümüne neden olmak suçundan 17 yıl 6 aylık hapis cezası alan Servet Bozkurt'un, cezanın düşürülmesi yönündeki istinaf talebini dosya üzerinden karara bağladı. Mahkeme, tutuklu sanık Bozkurt'un cezanın düşürülmesi yönündeki istinaf talebini esastan reddederek, yerel mahkemenin kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:34
Yılbaşı sabahı katliam yapmıştı! İstinaf Mahkemesi kararı onayladı
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ÜMRANİYE'DE 1 Ocak 2016 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karla mücadele ekibine çarparak 3 işçinin ölümüne neden olan Servet Bozkurt, yargılandığı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 10 Ekim 2016 tarihinde, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne" neden olduğu gerekçesi ile 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin bu kararı hem sanık tarafından hem de maktüllerin yakınları tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınarak istinaf edildi. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, "Taksirle öldürme" suçlarına bakan 19. Ceza Dairesi'ne gönderildi. 8 Şubat 2017 tarihinde HASAN Dicle başkanlığında toplanan 19. Ceza Dairesi, dosya üzerinden tarafların istinaf taleplerini değerlendirdi.

KARAR YASAYA UYGUN
Daire, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu sanık Servet Bozkurt aleyhine, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan kurulan 17 yıl 6 aylık hapis cezasının yasaya uygun olduğuna karar verdi. Yerel mahkemenin kararınında usul ve esasa dönük hukuka aykırılık bulunmadığına hükmeden 19. Ceza Dairesi, hem sanığın hem de maktüllerin yakınlarının istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Daire, tutuklu kaldığı süre ve tahliyesi durumunda kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek sanığın tahliye talebinin de reddine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
TEM Otoyolu'nda 1 Ocak 2016 tarihinde Kavacık yönüne doğru otomobiliyle seyreden Servet Bozkurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karla mücadele ekiplerine çarpmış, işçiler Selahattin karaman, Abdullah Ceylan ve Alican Gürkan'ın ölümüne neden olmuştu. Aynı gün çıkarıldığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Servet Bozkurt hakkında, açılan dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, mahkeme 10 Ekim 2016 tarihinde Bozkurt'u, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırmıştı. 

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