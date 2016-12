Yılbaşı mesajları 2017 - Yılbaşı tebrikleri ve en güzel yeni yıl mesajları

YENİ yıl mesajları 2017 yılında da popülerliğini sürdürüyor. Yurt genelinde en güzel temenniler aile, arkadaş ve sevgiliye 2017 yeni yıl mesajları ile gidecek. Gönderecekleri metinler arasından en güzel yeni yıl kutlama mesajlarını seçecek olan vatandaşlar, 2017 yılına pozitif duygularla girmeye hazırlanıyor. İşte 2017'nin ilk günlerinde sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz en güzel 2017 yılbaşı mesajları

2017'NİN EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI

*Her yeni yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2017 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice yıllara..

*İşte sonunda buldum. Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir yeni yıl mesajını; Mutlu yıllar.

*Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

*Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

*Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

*Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.

*Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2017 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

*Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!

*Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

*Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara!

*Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

*Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun..

*Yeni yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, 2017'de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz... Nice yıllara...

*Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...

*Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim

*Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu yıllar...

*Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

*Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun..

*Yeni Yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, 2016'da yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz... Nice Yıllara...

*Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!

*Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...

*Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

*Yeni yılda; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... MUTLU YILLAR!!

*Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

*Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

*Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

*Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

*Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

*Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başaryıla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum..

*Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

*Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... YENİ YILIN KUTLU OLSUN..!!..

*Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle.

*Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi seneler!

*Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..