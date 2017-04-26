Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94592
ALTIN
146.013
DOLAR
3.5908
STERLIN
4.6055
EURO
3.9193
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu
Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!

Yerli füze "KAAN" görücüye çıkıyor

ROKETSAN, KAAN füzesi ve silah sistemini ilk kez IDEF'te sergileyecek

Yerli füze "KAAN" görücüye çıkıyor

ROKETSAN, KAAN füzesi ve silah sistemini ilk kez IDEF'te sergileyecek

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:21
Yerli füze "KAAN" görücüye çıkıyor
banner404

TÜRKİYE'nin ulusal füze ve roket  programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk  kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek. 
 
Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünlerinin görücüye çıkacağı  13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın en büyük sürprizlerinden birini  ROKETSAN yapacak.
 
ROKETSAN, 9-12 Mayısta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek  fuarda, KAAN füzesi ve silah sistemini tanıtacak.
 
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen 610 milimetre çaplı KAAN  füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve  etkili ateş gücü sağlıyor.
 
Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine  mükemmel ateş desteği imkanı veriyor.
 
KAAN füzesi, ataletsel güdüm sistemi veya küresel konumlama sistemi  (KKS) destekli ataletsel güdüm sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak  vurabilecek. KAAN füzesi, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek pod içi füze  konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.
 
Füzenin fırlatma işlemi, ROKETSAN üretimi KAAN silah sistemiyle  entegrasyona uygun arayüze sahip diğer platformlardan gerçekleştirilebiliyor.
 
Sistem, gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek  öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş  desteği sağlıyor.
 
KAAN, sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneğiyle  caydırıcı güç oluşturuyor. KAAN silah sistemi, bu sayede bir manevra kuvvetinin  desteklenmesinde standart taktik görevlerin yanı sıra, barışı destekleme  harekatından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde çok  önemli görevler alabiliyor.
 
Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih  sistemleri sayesinde at ve kaç taktiğini başarıyla uyguluyor. Bu maksatla içinde  silah yönetim sistemine entegre, seyrüsefer sistemi ve otomatik tevcih sistemini  barındırıyor.
 
Silah sistemi bir atış görevinin icrası için hazırlık, planlama,  görevlendirme, balistik hesaplama, tevcih gibi faaliyetler için gerekli mekanik,  elektrik ve elektronik alt sistemlerle teçhiz edildi. Sistem, farklı marka ve  modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere  sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı  versiyonlarda tasarlanabiliyor.
 
KAAN silah sistemi sahip olduğu tam otomatik seyrüsefer ve tevcih  sistemleri sayesinde kısım komutanı, doldurucu ve sürücü olmak üzere sadece 3  kişilik mürettebatla atış görevi icra edebiliyor.
 
KAAN füzesinin teknik özellikleri şöyle:
 
Çap
 
610 milimetre
 
Ağırlık
 
2 bin 500 kilogram
 
Güdüm
 
Küresel Konumlama Sistemi Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi
 
Kontrol
 
Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
 
Yakıt Tipi
 
Kompozit katı yakıt
 
Harp Başlığı Tipi
 
Tahrip, parça tesirli
 
Harp Başlığı Ağırlığı  
 
470 kilogram
 
Tapa Tipi

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yerli FüzeKaanROKETSANIDEF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araçlarda cam filmi kullanımı artık yasal
Araçlarda cam filmi kullanımı artık yasal
Uçakta yolcular birbirine girdi!
Uçakta yolcular birbirine girdi!
FETÖ'nün istihbaratçılarına dava
FETÖ'nün istihbaratçılarına dava

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals