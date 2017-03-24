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'Yeni sistem demokrasiye daha uygun'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Yeni sistem demokrasiye daha uygundur” dedi

'Yeni sistem demokrasiye daha uygun'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Yeni sistem demokrasiye daha uygundur” dedi

24 Mart 2017 Cuma 21:32
'Yeni sistem demokrasiye daha uygun'
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MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kayseri temasları kapsamında Develi ilçesini ziyaret etti. İlçe meydanında vatandaşlara seslenen Bakan Yılmaz, yeni sistemin demokrasiye daha uygun olduğunu söyleyerek, “Niçin uygundur? Biz sizlerden 2002 yılında yüzde 34 oy aldık. Yüzde 34 ile bu ülkeyi yönettik. 16 Nisan’daki bu millet hükümeti kabul edilirse yüzde 34 oy alan bir kimsenin bu ülkeyi yönetebilmesi mümkün müdür? Yüzde 40 alan yönetebilir mi? Yönetebilmek için en az yüzde 50 oy alabilmek lazım. Elinizi vicdanınıza koyun ve adalet terazisinde tartın. Bu ülkeyi yüzde 40’larla yönetmek mi daha demokratik yoksa en az yüzde 50’nin üzerinde oy almak mı? Niye rahatız oluyorsunuz? Hükümeti millet kursa, niye rahatsız oluyorsunuz? Bugün oy kullanacağım ve yarın hükümeti kimin kuracağını ben bileceğim. Bundan rahatsızlık duyulacak bir şey olur mu? İnşallah istikrarlı hükümet dönemine geçeceğiz” dedi.

Bakan Yılmaz, “Egemenlik kesinlikle kayıtsız ve şartsız milletin olacaktır. Yargılama gücü milletindir. O yüzden mahkemeler ‘Türk milleti adına karar vermeye’ der. İyi de millet adına karar verme yetkisini nereden aldın? Seni millet mi seçti? Kim söyledi? Diyorlar ki, tek adam. Tek adam yalnız adamdır. Tek adam zayıf adamdır. Tek adam güçsüz adamdır. Ne zaman güçlüdür tek adam? Millet yanında durduğu zaman güçlüdür. Eğer birisi birisinin yanında duruyorsa o güçlüdür. Binali Yıldırım’ın yanında duruyorsa Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında duruyorsa Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun yanında dursa Kılıçdaroğlu güçlüdür ama millet kimin yanında duracağını biliyor. 15 Temmuz bunu gösterdi. Kaptan fırtınalı havalarda belli olur. 15 Temmuz’da güçlü bir lidere sahip olmakla bu ülkenin uçurumun kenarından döndüğünü, bu ülkenin kardeş kavgasından kurtulduğunu, iç savaştan kurtulduğunu ve bunu da liderine borçlu olduğunu biliyor ve millet Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında duruyor” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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