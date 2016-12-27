banner428
banner405

Yeni kimlikler 2 Ocak'ta dağıtılacak

Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Abdurrahman Aytar, nüfus cüzdanının yerini alacak yeni çipli kimlik kartlarının 2 Ocak'tan itibaren dağıtılacağını açıkladı

Yeni kimlikler 2 Ocak'ta dağıtılacak
banner404
AYTAR, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının 2 Ocak'tan itibaren Türkiye genelinde dağıtılmaya başlanacağını söyledi. Yeni  kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğunu vurgulayan Aytar, şu bilgileri verdi: 
 
"Polikarbon materyallerden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrikverilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesi ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır."
banner355
Etiketler; #Osmaniye #Abdurrahman Aytar #nüfus cüzdanı #çipli kimlik
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Örgüt üyelerine bireysel başvuru tazminatı
Sonraki Haber
Yeni kimlikler 2 Ocak'ta dağıtılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.