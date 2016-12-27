Yeni kimlikler 2 Ocak'ta dağıtılacak

Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Abdurrahman Aytar, nüfus cüzdanının yerini alacak yeni çipli kimlik kartlarının 2 Ocak'tan itibaren dağıtılacağını açıkladı

AYTAR, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının 2 Ocak'tan itibaren Türkiye genelinde dağıtılmaya başlanacağını söyledi. Yeni kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğunu vurgulayan Aytar, şu bilgileri verdi:



"Polikarbon materyallerden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrikverilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesi ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır."