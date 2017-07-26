Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

"Yaylada gördüm; sakal ve bıyığı yoktu, kafası tıraş edilmişti"

Sakaryalı İbrahim Demir'den FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'le ilgili çarpıcı iddia: Onu yaylada gördüm. Şahıs televizyondaki görüntülerine göre daha zayıftı. Sakal ve bıyığı yoktu. Kafası da tıraş edilmişti

"Yaylada gördüm; sakal ve bıyığı yoktu, kafası tıraş edilmişti"

Sakaryalı İbrahim Demir'den FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'le ilgili çarpıcı iddia: Onu yaylada gördüm. Şahıs televizyondaki görüntülerine göre daha zayıftı. Sakal ve bıyığı yoktu. Kafası da tıraş edilmişti

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:14
"Yaylada gördüm; sakal ve bıyığı yoktu, kafası tıraş edilmişti"
banner404

15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından yakalanan ancak bırakılan ve kayıplara karışan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün aranırken sahte pasaport edinmeye çalıştığı ortaya çıktı. Öksüz'ün yine arandığı tarihlerde iki ayrı hesaptan para çektiği de MASAK raporuyla belirlendi.

Hürriyet'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve bir süre  Sakarya  Sapanca'da kaldığı ileri sürülen FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'le ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. İddia Sakaryalı  İbrahim Cem Demir'e ait. 'Silahlı tehdit' suçundan ceza alarak 2016'da  Geyve Açık Cezaevi'ne konulan ve Mart 2016'da cezaevinden kaçan Demir (30), sahte kimlikle dolaşırken  28 Şubat 2017'de yakalandı ve  Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Demir yaklaşık iki ay sonra, 13 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazı yazarak, Öksüz hakkında bilgi vermek istediğini söyledi. 15 Haziran'da Demir'in ifadesi alındı.

"YAYLADA GÖRDÜM"

Demir, ifadesinde firari olduğu Ocak 2017'de soyadını bilmediği Atilla adlı arkadaşının "Bir tanıdığımın sahte kimliğe ve pasaporta ihtiyacı var" dediğini belirterek şunları söyledi: "Benim aracımla  Sapanca'nın  Soğucak yaylasına gittik. Bir şahıs yanımıza geldi. Yeşil gözlü, kilolu olmayan birisiydi. Yanında iki üç kişi vardı. Atilla onlardan birisinden fotoğraf aldı, bana gösterdi. Atilla yeşil gözlü şahsı gösterip 'Benziyor mu' diye sordu. 'Benziyor' dedim. Atilla'ya 'Orjinal kimliği 1500 TL'ye yapıyorlar' dediğimde, '10-15 bin önemli değil' demişti."

Atilla'ya, sahte kimlik yaptırdığı 'Hakan' adlı kişinin numarasını verdiğini belirten Demir, cezaevinde televizyonda izlediği Adil Öksüz'ün yaylada gördüğü kişi olduğunu savunarak, "Önceden basında ve televizyonda Öksüz'ü görmeme rağmen yaylada karşılaştığım şahsın bu şahıs olduğunu anlayamamıştım. Fakat daha sonra, aynı kişi olduğunu anladım. Yanılmış olabileceğimi sanmıyorum. Şahıs televizyondaki görüntü ve fotoğraflarına göre daha zayıftı. Sakal ve bıyığı yoktu. Kafası da tıraş edilmişti" ifadelerini kullandı.

ASTSUBAYLA UZAKTAN AKRABA

Adil Öksüz serbest kaldıktan sonra telefon görüşmeleri yaptığı ortaya çıkan astsubay Zeki Çınkır'ın, "Kendisini tanımıyorum" dediği Öksüz'le uzaktan akraba oldukları belirlendi. 17 Temmuz gece yarısı  Sincan Adliyesi'ne getirilen Öksüz adliyede sorgu sırasını beklerken Merkez Karakol Komutanı  Erol Özdemir, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda motorsikletli asayiş tim komutanı Zeki Çınkır'ın yanına gelerek, "Komutanım Andırınlı bir hemşehrimiz var. Gel şuna bir bak dedi" dedi. Çınkır da bu öneri üzerine Adil Öksüz'ün yanına gitti. Çınkır ifadesinde Öksüz'le herhangi bir akrabalıklarının bulunmadığını iddia etti. Ancak dava dosyasına istihbarat birimleri tarafından gönderilen bir yazı, Çınkır'ın Öksüz'le uzaktan akraba olduğunu ortaya koydu. Aynı yazıda, 18 Temmuz günü Adil Öksüz serbest kaldıktan sonra Çınkır'la 3 kez telefonla görüştüğü kaydedildi.

Öksüz'ün serbest bırakılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianamede şüpheli olarak yer alan Çınkır'ın 98 şüpheli listesi hazırlarken sivil olmasına rağmen Öksüz'ün asker olarak yazılmasını sağladığı belirtildi. Çınkır'ın savcılığa teslim edilen evrakı eksik ve delilleri içeren tutanakları olmayacak şekilde teslim ettiği kaydedildi.

İKİ HESAPTAN PARA EKSİLMİŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Adil Öksüz'ün para hareketlerine ilişkin gönderdiği raporda ise çarpıcı bir bilgi yer aldı. Rapora göre, Öksüz serbest kaldıktan ve hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra bile bankadaki hesaplarından para çekti. Öksüz'ün hesap bakiyesi, 17 Temmuz 2016'da 5 bin 460 TL iken 18 Temmuz 2016'da 2 bin lira eksilerek 3 bin 460 TL'ye düştü. Aynı hesapta 20 Temmuz 2016'da ise 886 lira para çekildi ve bakiye 2 bin 573 liraya indi. Öksüz'ün bir başka bankadaki hesabındaki bakiyenin 1 Temmuz 2016'da 5 bin TL iken, 19 Temmuz 2016'da bin lira eksilerek 4 bin liraya düştüğü belirlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
quot yaylada gördüm sakal bıyığı yoktu kafası tıraş edilmişti quot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
5 bin askerle dev operasyon
5 bin askerle dev operasyon

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals