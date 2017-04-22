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Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için dev kamulaştırma kararı

Bakanlar Kurulu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için acele kamulaştırma yapılması kararı aldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için dev kamulaştırma kararı

Bakanlar Kurulu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için acele kamulaştırma yapılması kararı aldı

22 Nisan 2017 Cumartesi 15:33
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için dev kamulaştırma kararı
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BAKANLAR Kurulu'nun kamulaştırmaya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapacak.

İŞTE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK YERLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yazısı üzerine alınan karara göre, İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüp, Şile, Pendik, Tuzla İlçeleri, Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit, Karatepe, Serdivan, Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde bazı alanlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim KöprüsüKuzey Marmara OtoyoluBakanlar Kurulu
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