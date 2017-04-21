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Yaşlı kadın acımasızca yumruklandı

İzmir’in Konak ilçesinde kuruyemiş dükkanı işletmeciliği yapan 62 yaşındaki kadın, gece saatlerinde dükkana gelen ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından hakarete uğradıktan sonra darp edildi. Yaşlı kadın aldığı yumruklarla neye uğradığını şaşırırken, darp anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı kadın acımasızca yumruklandı

İzmir’in Konak ilçesinde kuruyemiş dükkanı işletmeciliği yapan 62 yaşındaki kadın, gece saatlerinde dükkana gelen ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından hakarete uğradıktan sonra darp edildi. Yaşlı kadın aldığı yumruklarla neye uğradığını şaşırırken, darp anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

21 Nisan 2017 Cuma 19:18
Yaşlı kadın acımasızca yumruklandı
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OLAY, gece saatlerinde Göztepe semtinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isminin Soner Ş. olduğu öğrenilen bir kişi, 62 yaşındaki Hediye Kılbaç’ın işlettiği ve sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Soner S., dükkana girer girmez yaşlı kadına hakaret etmeye başladı. Bu esnada dükkanda bulunan bir çalışan da Soner S.’yi dışarı çıkarttı. Dışarı çıkartılan Soner Ş., dışarıda dükkan çalışanını darp ettikten sonra dükkana gelerek bu sefer Kılbaç’ı darp etmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşıran Kılbaç, kanlar içinde kalırken çevrede bulunan esnafın araya girmesiyle saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

YAŞLI KADINA DARP ANI KAMERADA

Darp anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kılbaç’ın ve dükkan çalışanının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kılbaç’ın sağ gözünün aldığı darbeler sonucu şiştiği ve kan topladığı görürdü. Ayrıca, görüntüleri izleyen yaşlı kadının kızı da sinir krizleri geçirdi. Kızının ağladığı ve çığlıklar içerisinde kaldığı anlarda kaydedildi.

Öte yandan yaşlı kadın, emniyetteki ifadesinde şöyle konuştu:

"İş yerine bir miktar borcu olan ismini Soner olarak hatırladığımız şahıs aşırı alkollü vaziyette geldi ve ilk önce bana bağırması üzerine iş yeri çalışanı Utku Çelik şahsı dışarıya çıkarmak için yanına gitti. Ve şahsı dışarıya çıkardı. Ancak şahıs çalışanıma yumrukla vurarak tekrar içeriye girdi. Bana aynı şekilde hakaret etmeye devam etmesi üzerine başka esnaflarda iş yerine geldi. Şahsı iş yerinden çıkarmaya ve sakinleştirmeye çalıştıkları sırada şahıs ani bir hareketle benim göz kısmıma yumrukla vurdu ve beni yere düşürdü. Daha sonra öbür araçlar hastaneye götürüldüğü hatırlıyorum."

Kılbaç, olay sonrası karakola giderek Soner Ş. adlı şahıstan şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
KonakKadın
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