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Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlilerinin Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yaptığı denetimlerde yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu

Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlilerinin Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yaptığı denetimlerde yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:27
Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu
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BALIK sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul’un tüm noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler kuraldışı avlanmaya geçit vermiyor.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlilerinin Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde yapmış oldukları denetimlerde; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrit balığına el konuldu. Avcılık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise idari para cezaları uygulandı.
İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, daha bol ve ucuz balık yiyebilmenin şartı, balıkçılarımızın avlanma şartlarına uymasıyla mümkün olacağını söyledi. Su ürünleri denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini vurgulayan Karaca, “Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak yasak avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. 

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BalıkçılıkSu ürünlerişube MüdürlüğüIstavritYasal Boy
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