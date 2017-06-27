Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
140.930
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4726
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı
Alanya'da kavurucu sıcaklara dikkat
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'

YAŞ mesaisi başladı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilecek YAŞ toplantısı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında hazırlıklar başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şura toplantısının tarihine ilişkin, "Geleneğin dışına çok çıkmayız diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu

YAŞ mesaisi başladı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilecek YAŞ toplantısı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında hazırlıklar başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şura toplantısının tarihine ilişkin, "Geleneğin dışına çok çıkmayız diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu

27 Haziran 2017 Salı 11:44
YAŞ mesaisi başladı
banner404

KARARGAHTA YAŞ mesaisi başladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi öncesi her yılın  ağustos ayı başında gerçekleştirilen YAŞ toplantısı, darbe girişiminin ardından  temmuz ayının ortasında, Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde  yapılmıştı.  İlk defa Genelkurmay Başkanlığı Karargahı dışında gerçekleştirilen  toplantıda çeşitli atamalar yapılmış, kararlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Temmuz  ayının sonunda olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde  Kararname'yle Yüksek Asker Şuranın yapısında değişikliğe gidildi.

 Yeni düzenlemeyle şura üyeleri  başbakan, genelkurmay başkanı,  başbakan yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı ve milli  savunma bakanı ile kuvvet komutanları olarak belirlendi. Şuranın yeni yapısıyla  ilk toplantısı, yine Çankaya Köşkü'nde, ağustos ayı sonlarında gerçekleştirildi.  Şura kararları, sekreterya görevini devralan Milli Savunma  Bakanlığınca açıklandı.

'GELENEĞİN DIŞINA ÇIKMAYIZ'

  Yüksek Askeri Şuranın bu seneki olağan toplantısına ilişkin çalışmalar  başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,  yaptığı açıklamada,  toplantıya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü söyledi.  Bakan Işık, "YAŞ hazırlıklarını hem kuvvet komutanlıklarımızda hem  Genelkurmay Başkanlığımızda sürdürüyoruz. Hazırlıklar belli bir olgunluğa  geldiğinde Sayın Başbakanımızdan gideceğiz, tarih alacağız. O tarihte de Yüksek  Askeri Şurayı yapacağız." diye konuştu. Toplantının daha önceki yıllarda olduğu gibi yine ağustos ayının  başında mı gerçekleştirileceğine yönelik soruya Işık, "Geleneğin dışına çok  çıkmayız diye düşünüyorum." yanıtını verdi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiYasKarargâhTemmuzÇankayaGenelkurmayçankaya KöşküBinali YıldırımGenelkurmay BaşkanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe provasının kod adı: "Pars"
Darbe provasının kod adı: "Pars"
'KPSS soruları projeksiyonla gösterildi'
'KPSS soruları projeksiyonla gösterildi'
Bayramda trafik kazalarının bilançosu ağır oldu: 57 ölü, 451 yaralı
Bayramda trafik kazalarının bilançosu ağır oldu: 57 ölü, 451 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals