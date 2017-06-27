KARARGAHTA YAŞ mesaisi başladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi öncesi her yılın ağustos ayı başında gerçekleştirilen YAŞ toplantısı, darbe girişiminin ardından temmuz ayının ortasında, Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılmıştı. İlk defa Genelkurmay Başkanlığı Karargahı dışında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli atamalar yapılmış, kararlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Temmuz ayının sonunda olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yle Yüksek Asker Şuranın yapısında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle şura üyeleri başbakan, genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı ve milli savunma bakanı ile kuvvet komutanları olarak belirlendi. Şuranın yeni yapısıyla ilk toplantısı, yine Çankaya Köşkü'nde, ağustos ayı sonlarında gerçekleştirildi. Şura kararları, sekreterya görevini devralan Milli Savunma Bakanlığınca açıklandı.

'GELENEĞİN DIŞINA ÇIKMAYIZ'

Yüksek Askeri Şuranın bu seneki olağan toplantısına ilişkin çalışmalar başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı açıklamada, toplantıya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bakan Işık, "YAŞ hazırlıklarını hem kuvvet komutanlıklarımızda hem Genelkurmay Başkanlığımızda sürdürüyoruz. Hazırlıklar belli bir olgunluğa geldiğinde Sayın Başbakanımızdan gideceğiz, tarih alacağız. O tarihte de Yüksek Askeri Şurayı yapacağız." diye konuştu. Toplantının daha önceki yıllarda olduğu gibi yine ağustos ayının başında mı gerçekleştirileceğine yönelik soruya Işık, "Geleneğin dışına çok çıkmayız diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

