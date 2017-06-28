YAŞ mesaisi başladı! 2019'un yol haritası belli olacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde ( TSK) her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yıl da terfi heyecanı yaşanmaya başlandı. Karargahta YAŞ hazırlıkları başladı. Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) yapısının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında değiştirilmesi nedeniyle, bu kez heyecan daha farklı. Önceki yıllarda terfi ve emeklilik kararlarında Genelkurmay Karargâhı ile kuvvet komutanlıkları karargâhları daha etkin konumdaydı. Askeri makamların hazırladığı listeler YAŞ’a sunuluyor ve büyük oranda kabul görüyordu. Bu nedenle hangi komutanın terfi edeceği, hangisinin emekliye ayrılacağı aylar öncesinden tahmin edilebiliyordu.Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre yeni düzenlemeler çerçevesinde, alınacak kararlarda artık hükümet daha fazla söz sahibi olacak. Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanları da artık YAŞ’ta “üye” sıfatıyla yer alıyor. Ayrıca, 15 Temmuz sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da devreye girmesiyle, komutanlarla ilgili daha ayrıntılı güvenlik soruşturmaları yürütüldü.



YAŞ, mevzuat çerçevesinde her yıl ağustos ayının ilk haftasında gerçekleştiriliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise YAŞ’ın tarihini Başbakan belirleyecek. Terfi ve emeklilik kararlarının 30 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret eden yetkililer, Başbakan Binali Yıldırım’ın programının uygun olması halinde, YAŞ’ın yine yüksek olasılıkla ağustos ayının ilk haftasında toplanacağını belirtiyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da gelenklere uyacağız açıklaması yaptı. şimdi komuta kademesinin nasıl oluşacağı merak konusu oldu.



AKAR’IN ENGELİ YOK



Genelkurmay Başkanlığı görevine 2015 yılında atanan Orgeneral Hulusi Akar’ın 2 yıllık daha görev süresi bulunuyor. Orgeneral Akar’ın önünde yaş haddi engeli de bulunmuyor.



KARA VE DENİZ'DE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın 2 yıllık görev süresi doluyor. Hükümet isterse Orgeneral Çolak’ın görev süresini 1 yıl uzatabilir. Zira Orgeneral Çolak 63 yaşında ve yaş haddi engeli bulunmuyor. Orgeneral Çolak’ın emekliye ayrılması halinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ya da Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ın atanması bekleniyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanacak isim 2019 yılında, çok yüksek olasılıkla Genelkurmay Başkanlığı’na yükselecek.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun görev süresi önceki yıl dolmuş ve sonrasında 2 kez uzatılmıştı. Yaş haddinin dolmasına 1 yılı daha olan Oramiral Bostanoğlu’nun yeni bir “uzatma” daha beklemediği ve vedaya hazırlandığı öğrenildi. Oramiral Bostanoğlu’nun emekliye ayrılması halinde, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması bekleniyor.



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANIN DA SÜRESİ DOLDU



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 2 yıllık görev süresini 30 Ağustos’ta tamamlıyor. Yaş haddine 1 yılı daha olan Orgeneral Ünal’ın görev süresinin uzatılabileceği konuşuluyor. Emekli olması halinde, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı HASAN Küçükakyüz’ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması söz konusu olacak.