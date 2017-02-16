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Yarın okullar tatil mi - 17 Şubat 2017 okullar tatil mi

Ülke genelinde kötü hava şartları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaşanan durumun ardından öğrenciler "Okullar tatil mi?" sorusunu sormaya başladı

Yarın okullar tatil mi - 17 Şubat 2017 okullar tatil mi

Ülke genelinde kötü hava şartları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaşanan durumun ardından öğrenciler "Okullar tatil mi?" sorusunu sormaya başladı

16 Şubat 2017 Perşembe 20:12
Yarın okullar tatil mi - 17 Şubat 2017 okullar tatil mi
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KONUYLA ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ”Meteorolojik veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu; akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar devam edecek olan yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda yaşanabilecek güçlük ve sıkıntılar nedeniyle 17 Şubat 2017 Cuma günü Trabzon ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ayrıca hamileler ile engelli kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Bu açıklamayla beraber okullar şuan için sadece Trabzon'da tatil edilmiş oldu.

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