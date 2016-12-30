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Yargıtayda 5 daire kapatılıyor

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6, 7 ve 18. hukuk daireleriyle 21 ve 23. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı

Yargıtayda 5 daire kapatılıyor

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6, 7 ve 18. hukuk daireleriyle 21 ve 23. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı

30 Aralık 2016 Cuma 13:53
Yargıtayda 5 daire kapatılıyor
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RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, Yargıtay Birinci Başkanlık  Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca,  kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden  belirlenmesi amacıyla toplandı. 
Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iş ve kadro durumlarının incelenmesi  sonucunda 6, 7 ve 18. hukuk daireleriyle 23. Ceza Dairesinin 1 Ocak, 21. Ceza  Dairesinin ise 13 Nisan itibarıyla kapatılmalarına karar verildi. 
Aynı kanun kapsamında, 6. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Kabakçı, 7.  Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Hicri Tuna, 18. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal ve  23. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı Birinci, Başkanlık nezdinde görevlendirildi. 
Konuları itibarıyla 6. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 8 ve 19.  hukuk daireleri, 7. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 9 ve 22. hukuk daireleri,  18. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 4 ve 13. hukuk daireleri bakacak. 23. Ceza  Dairesinin baktığı tüm işler 15. Ceza Dairesine, 21. Ceza Dairesinin baktığı tüm  işler ise 11. Ceza Dairesine devredilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
YargıtayYargıtay Birinci Başkanlık KuruluErdoğan Kabakçı
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