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Yargıtay, o polisin cezasını bozdu

İzmir’de 5 yıl önce, polis otosuna çarpan sürücü Erhan Barlak’ın ağabeyi Emrah’ı tabancayla öldürüp, 4 kişiyi de yaralamaktan tutuklu yargılanan polis memuru İmran Kahya’ya verilen 11 yıl 8 aylık hapis cezası, Yargıtay’da bozuldu

Yargıtay, o polisin cezasını bozdu

İzmir’de 5 yıl önce, polis otosuna çarpan sürücü Erhan Barlak’ın ağabeyi Emrah’ı tabancayla öldürüp, 4 kişiyi de yaralamaktan tutuklu yargılanan polis memuru İmran Kahya’ya verilen 11 yıl 8 aylık hapis cezası, Yargıtay’da bozuldu

25 Temmuz 2017 Salı 09:06
Yargıtay, o polisin cezasını bozdu
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OLAY, 12 Ağustos 2012’de yaşandı. Ehliyetsiz Erhan Barlak’ın kullandığı otomobil, yol kenarına park eden ekip otosuna çarptı. Polis memurları, tutanak tutmak isteyince ceza yazılmasına engel olmak isteyen Erhan Barlak, ağabeyi Emrah ve Faruk Karahan itiraz etti. Çıkan arbedede biber gazı sıkan polisler, havaya ateş etti. Erhan ile Emrah kardeşler ile Faruk Karahan’ın sandalyeyle polislere yürüdüğünü gören polislerden İmran Kahya, tabancasını çekti. Emrah Barlak’ı karnından, kardeşi Erhan ve Faruk Karahan’ı ise bacaklarından vurdu. Yaralılardan Emrah Barlak hastanede öldü. Gözaltına alınan İmran Kahya, açığa alınıp, tutuklandı. İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Kasım 2014’de polis memuru İmran Kahya’ya, kasten Emrah Barlak’ı öldürmekten önce müebbet hapis verdi. Haksız tahrik, olası kast, pişmanlık ve iyi hal indirimleriyle ceza 8 yıl 4 aya düşürüldü. Sanık polise, Erhan Barlak’ı yaralamadan da 3 yıl 4 ay hapis verildi. Böylece sanık polis, toplam 11 yıl 8 ay hapse mahkum oldu. Karar temyiz edilince dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, polis memuru Kahya’nın meşru müdafaada olduğunu belirterek cezayı bozdu ve tahliye etti. Polis memuru İmran Kahya, şimdi yeniden hakim önüne çıkacak.

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YargıtayPolisCezaİzmir
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