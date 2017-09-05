Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

YARGITAY Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindekilerle aslanlı yoldan yürüyen Cirit, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Anı fotoğrafı çekilmesinin ardından Cirit, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Yüce Önder Atatürk, açılışını yaptığımız adli yıl içerisinde kuruluşunun 150'nci yılını kutlayacak olan Yargıtay'ın Başkanı, Başsavcısı, daire başkanları ve üyeleri ile birlikte huzurunuzdayız. İnsan sevgisine, özgür düşünceye, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı demokratik bir hukuk düzeni içinde akla, bilime, laikliğe ve milli değerlere dayalı bir anlayışla, dünya uluslar ailesi içerisinde uygar ve saygın yerimizi almak için yorulmaksızın çalışacağız. Bize göstermiş olduğunuz 'Türk milletinin en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığını yükseltmek' hedefi, bizim pusulamızdır. 2017-2018 Adli Yılı'nın tüm yargı çalışanlarına, milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Aziz hatıranız önünde hepimiz saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."