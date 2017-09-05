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Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki Yargıtay üyelerinden oluşan heyet, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki Yargıtay üyelerinden oluşan heyet, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

05 Eylül 2017 Salı 17:14
Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti
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YARGITAY Başkanı Cirit ve  beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindekilerle aslanlı yoldan yürüyen Cirit, Atatürk'ün mozolesine  çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Anı fotoğrafı çekilmesinin ardından Cirit, Misak-ı Milli Kulesi'nde  Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:  "Cumhuriyetimizin Kurucusu Yüce Önder Atatürk, açılışını yaptığımız  adli yıl içerisinde kuruluşunun 150'nci yılını kutlayacak olan Yargıtay'ın  Başkanı, Başsavcısı, daire başkanları ve üyeleri ile birlikte huzurunuzdayız. İnsan sevgisine, özgür düşünceye, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı  demokratik bir hukuk düzeni içinde akla, bilime, laikliğe ve milli değerlere  dayalı bir anlayışla, dünya uluslar ailesi içerisinde uygar ve saygın yerimizi  almak için yorulmaksızın çalışacağız. Bize göstermiş olduğunuz 'Türk milletinin  en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığını yükseltmek' hedefi, bizim  pusulamızdır.  2017-2018 Adli Yılı'nın tüm yargı çalışanlarına, milletimize ve  insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Aziz hatıranız önünde hepimiz saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad  olsun."

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