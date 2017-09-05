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Yargıtay Başkanı Cirit: Adalet toplum ve devlet arasındaki bağdır

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit "Adalet toplum ve devlet arasındaki bağdır. Kurmuş olduğumuz 16 büyük Türk devleti de adalet üzerine yükselmiştir.Tamamen bir güven mesleği olan hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin yaklaşık üçte birinin terörist faaliyetlerin odağında yer alması, halkın gözünde yargıya olan güveni elbette sarsacak bir durumdur" dedi. FETÖ'cüleri iade etmeyen ülkelere de çağrı yapan Cirit, "Firari FETÖ üyelerinin iade edilmemesi yargılamalarda bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını engelliyor" ifadesini kullandı

Yargıtay Başkanı Cirit: Adalet toplum ve devlet arasındaki bağdır

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit "Adalet toplum ve devlet arasındaki bağdır. Kurmuş olduğumuz 16 büyük Türk devleti de adalet üzerine yükselmiştir.Tamamen bir güven mesleği olan hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin yaklaşık üçte birinin terörist faaliyetlerin odağında yer alması, halkın gözünde yargıya olan güveni elbette sarsacak bir durumdur" dedi. FETÖ'cüleri iade etmeyen ülkelere de çağrı yapan Cirit, "Firari FETÖ üyelerinin iade edilmemesi yargılamalarda bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını engelliyor" ifadesini kullandı

05 Eylül 2017 Salı 13:45
Yargıtay Başkanı Cirit: Adalet toplum ve devlet arasındaki bağdır
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YENİ adli bugün başlıyor.  Adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay Konferans Salonu'nda  düzenlenen törene  Başbakan Binali Yıldırım,CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu ile yargı üyeleri katıldı.Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit  adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yapıp yarı içerisindeki FETÖ üyelerinin adalet duygusuna zarar verdiğini dile getirdi. Çok sık yapılan kanun değişikliklerinin yargı sistemine olumsuz etkileri  olduğunu da anlatan Cirit,  Firari FETÖ üyelerinin iade edilmemesi yargılamalarda bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını engellediğini anlattı.

"SURİYELİ AYLAN BEBEK VE arakanLI KÜÇÜK MUHAMMED..."

Dünyada yaşanan insanlık dramlarına da dikkat çeken Cirit'in konuşmasının satır başları şöyle: Suriyeli Aylan bebek ve Arakanlı küçük Muhammed'in çamurlar içerisinde yatan cesedini gösteren fotoğrafı insanlığın terk ettiği vicdanının resmidir. Bugün ülkemimiz dünyanın vicdanını tek başına temsil etmektedir. Bir yargı mensubunu üstün kılan sadece hukuku uygulamasını emreden vicdanıdır. Bu coğrafya üzerinde yaşayan insanlar arasındaki kültürel çeşitlilik Türkiye'nin varlığının itici gücüdür. 
TERÖR DIŞ DESTEKLİ OLARAK VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Demokrasimizin önündeki en büyük engellerden biri de terördür. Terör olgusu, insan hakkı ve demokrasiler için tehdit oluşturmaktadır. Teröre karşı, bireylerin, kurumların ve devletlerin birlikte mücadele etmeleri zorunluluktur.

Terörle mücadelede bütün devletlere görev  düşmekte olup, devletler özellikle silah ve mühimmatın terör örgütlerinin eline  geçmesini önleyici tedbirler almak zorundadır. Bu önlemleri almamak, teröre  açıkça destek vermekle eşdeğerdir. Ancak teröre destek veren ülkeler, bu  silahların bir gün kendilerine çevrileceğini bilmelidir. Teröre doğrudan ve  dolaylı destek veren ülkelerin, uluslararası sözleşmelere ve uluslararası hukuka  uygun davranmalarını bekliyoruz. Ülkemizde terör dış destekli olarak varlığını sürdürmektedir. Devletimiz hukuk kurallarından vazgeçmeden terörle mücadeleyi sürdürmekte ve sürdürecektir. 

YÜKSEK YARGI MENSUPLARI GAYRİ MEŞRU FİİLLERE SESİZ KALMIŞ

Özellikel HSYK yetkisini elinde bulunduran yüksek yargı mensuplarımız gayri meşru fiillere sessiz kalmış, desteklemiş ve meşruiyet kazandırmıştır. HSYK ve Yargıtayımız hain darbe girişimine karşı net tavır almış, halkımızın ve demokrasimizin yanında yer almışlardır.

Bizim görevimiz,  duyguyla, coşkuyla, ön yargıyla davranmak değil, Türk hukuk sisteminin son  yıllarda büyük bir başarı ile yükselttiği insan haklarına ilişkin standartlardan  taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir.

Tamamen bir güven mesleği olan hakimlik ve  savcılık mesleğini icra edenlerin yaklaşık üçte birinin terörist faaliyetlerin  odağında yer alması, halkın gözünde yargıya olan güveni elbette sarsacak bir  durumdur. Toplumun en çok güven duyması gereken meslek mensuplarının bir terör  örgütünün amaçları doğrultusunda hareket etme ihtimali dahi, tek başına bir  toplumun şaşkınlık ve sarsıntı yaşamasına yeterlidir.
Emanete ihanet ederek, kamu görevini ve  özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara  adaletten başka bir borcumuz bulunmamaktadır. Bu kişilerin, adil bir şekilde  yargılanması, hukukumuzda öngörülen cezalara çarptırılması ve sarsılan kamu  düzeninin yeniden tesisi kuşkusuz sağlanacaktır.

FİRARİ FETÖ'CÜLERİN İADE EDİLMEMESİ, BAZI GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLİYOR

Bu kişilerin adil şekilde yargılanması, sarsılan kamu düzeninin yeniden tesisi kuşkusuz sağlanacaktır. Bizim görevimiz, insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden, objektif değerlere göre karar vermektir. Firari FETÖ üyelerinin iade edilmemesi yargılamalarda bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemektedir. Kanun kaçaklarını iade etmeyen, onları himaye eden devletlerin öncelikle kendilerinin hukuka saygılı olmaları gerektiğini vurguluyorum. Hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin 3'te 1'inin terör faaliyetlerinde yer alması halkın gözünde güvenini elbette sarsacaktır. 

SIK YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ OLMUŞTUR"

Çok sık yapılan kanun değişikliklerinin yargı sistemine olumsuz etkileri olmuştur. Düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan bir eğitim sistemi üzerine iyi bir hukuk sistemi inşa etmemiz mümkün değil. 
 

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