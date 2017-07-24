Yardımcısı bile FETÖ’cü çıktı!

EMEKLİ Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, 2009 yılında Hava Kuvvetleri’nde başsavcı olarak Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Işık Evleri yapılanmasını soruştururken gözaltına alınmıştı. Sahte çürük çetesi ve Balyoz davalarında yargılanan Üçok’u, FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz, Ergenekon soruşturmasından tutuklatmıştı. Üçok’un askeri başsavcıyken yardımcısı olan hakim binbaşı Özgür Tüfekçi ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’den ihraç edilip tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tüfekçi ile ilgili Üçok’un tanık olarak bilgisine başvuruldu.

‘Her zaman yanımdaydı’

Üçok, başsavcılığı döneminde Tüfekçi’nin askeri hakimlik stajı için gönderildiğini söyledi. Tüfekçi’yi yanında birçok soruşturmaya götürdüğünü aktaran Üçok, şu şekilde ifade verdi: “3 Mart 2009’da kamuoyunda Işık Evleri soruşturması olarak bilinen FETÖ’nün TSK içindeki illegal yapılanmasına ilişkin soruşturma için Kayseri 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’na Özgür Tüfekçi ve yazı işleri müdürü Şafak Canlı’yı beraberimde götürdüm. 10 Mart 2009’da 4 FETÖ abisinin gözaltına alınması için talimat yazdım. Bu talimattan sadece benim, Tüfekçi’nin ve Canlı’nın haberi vardı. Kararı çıkarmamızın hemen akabinde bu kişiler 11 Mart 2009’da Azerbaycan’a giderek FETÖ’nün oradaki okullarına kaçtılar.”

‘Bana kumpası o kurmuş’

FETÖ’nün o dönem deşifre olmamak için TSK’daki unsurlarını devreye sokarak kendisini tutuklattığını anlatan Üçok, yardımcısı Tüfekçi’nin de kendisine yönelik kumpasta kullanıldığını söyledi: “Ben kendisinin FETÖ üyesi olduğu kanaatindeyim. Ayrıca yaptığım araştırmalar sonucunda Hava Harp Okulu’nda disiplin subayı olarak görev yaptığı sırada öğrenci alımlarında mülakat komisyonlarında yer alarak FETÖ mensubu öğrencilere Hava Harp Okuluna girebilmeleri için yardımcı olduğunu öğrendim. Benim yanımda çalıştığı süre içinde bizim bütün soruşturmalarımızla ilgili olarak Şafak Canlı ile beraber soruşturmaların içeriği hakkında bilgi ilettiklerini tespit ettim.”