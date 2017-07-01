Yanan otomobilden son anda kurtuldular

EDİNİLEN bilgiye göre, D-655 karayolu Akçakoca’da Düzce istikametine gitmekte olan 81 EP 808 plakalı Naciye Arslan idaresindeki otomobil motor kısmından tutuştu. Yangın ın kısa sürede büyümesi sonucu araç kullanılamaz hale gelirken 3’ü çocuk olan 7 kişilik aile yara almadan kurtuldu. Yangın sırasında trafik, çift taraflı polis ekiplerince durduruldu. D-655 karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

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