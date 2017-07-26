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Yalvardım 100 kişi vardı 1 kişi gelmedi

Kağıthane'de bir binanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması oldu. Patlama sırasında evde bulanan kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Yalvardım 100 kişi vardı 1 kişi gelmedi

Kağıthane'de bir binanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması oldu. Patlama sırasında evde bulanan kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:35
Yalvardım 100 kişi vardı 1 kişi gelmedi
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TALATPAŞA  Mahallesi Oğuzbey Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında saat 11:00 sıralarında patlama oldu. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan dairede oturan Hüseyin Kırık yanan eve girerek patlama sırasında çöken duvar altında kalan kadını kurtarıp dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlama sırasında evdeki eşyalar sokağa fırladı. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği alırken İGDAŞ ekipleri binanın doğal gazını kesti.  Olay sonrası soruşturma başlatıldı.,

"YALVARDIM; DIŞARIDA 100 KİŞİ VARDI 1 KİŞİ YARDIMA GELMEDİ, KADINI TEK BAŞIMA ÇIKARDIM"

Hüseyin Kırık "Ben evde oturuyordum patlama oldu aşağıya indim doğalgaz şalterlerini indirdim içeriye girdim. Kadın yüz üstü yatıyordu duvar üstüne düşmüştü. Yangın da vardı kadını duvarın altından çıkardım. Çocuk var deyince kadını kenara aldım yanmadan kurtarınca, çocuğu aradım çocuğu da bulamadım sonra çocuğu bırakıp kadını çıkarmak zorunda kaldım zaten çocuk da yokmuş içeride, kadın psikolojik olarak 'çocuk var' dedi galiba. Tüm vatandaşlara sesleniyorum duyarlı olsunlar 100 kişi vardık içeri bir kişi yardıma gelmiyor kadını kaldıramıyorum. Dışarıda 100 kişi var bir kişi yardıma gelmiyor. Yalvarıyorum Allah aşkına diyorum yanıyor kadın bende yanmaya başlayacağım duman bastı zaten kimse kimseyi göremiyor içeride bir kişi gelmedi onun için üzgünüm. Tek başıma çıkardım kadını" diye konuştu.

"KAHVALTI YAPIYORDUK DEPREM OLUYOR SANDIK"

Yan dairede oturan Havva Döner "Biz evde kahvaltı yapıyorduk deprem oluyor sandık, duvarlar yıkıldı. Kendimizi camdan dışarıya attık. Yan daireden bir yaralı vardı hastaneye götürdüler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulDoğalgazPatlama
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