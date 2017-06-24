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Yakalanan 5 canlı bombanın örgütü belli oldu

Hatay Valisi Ata: "MİT Daire Başkanlığımız ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı operasyonda ilimize Suriye'den kaçak yollarla giren 2'si Türk, 3'ü Suriye uyruklu 5 DEAŞ mensubu yakalandı"

Yakalanan 5 canlı bombanın örgütü belli oldu

Hatay Valisi Ata: "MİT Daire Başkanlığımız ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı operasyonda ilimize Suriye'den kaçak yollarla giren 2'si Türk, 3'ü Suriye uyruklu 5 DEAŞ mensubu yakalandı"

24 Haziran 2017 Cumartesi 20:51
Yakalanan 5 canlı bombanın örgütü belli oldu
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HATAY Valisi Erdal Ata, kentte "canlı bomba" eylemi  hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 teröristin DEAŞ üyesi olduklarını  bildirdi. 
 
Ata, yaptığı açıklamada, dün Milli İstihbarat Teşkilatı  (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyon sonucunda teröristlerin  yakalandığını belirtti. DEAŞ mensubu teröristlerin Hatay'a Suriye'den kaçak yollarla girdiğini  aktaran Vali Ata, "Dün MİT Daire Başkanlığımız ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğümüzün  yaptığı operasyonda ilimize Suriye'den kaçak yollarla giren 2'si Türk, 3'ü Suriye  uyruklu DEAŞ mensubu yakalandı. Bunların ikisinin üzerinde canlı bomba eyleminde  kullanılmak üzere kemer düzeneği hazırlanmış. Yapılan operasyonda il merkezine  ulaşmadan yakalandılar." dedi.
 
Vali Ata, yakalanan 5 DEAŞ mensubunun alınan ifadelerinde eylem  yapacakları nokta olarak Hatay'a geldikten sonra Suriye'deki merkezlerinden  alacakları talimata göre, hareket edeceklerini belirttiklerini sözlerine ekledi.
 
Kemer düzeneği kamerada
 
Öte yandan, terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişinin yakalanma anlarına ait  operasyon görüntülerinde, teröristlerin Suriye'den Hatay'a girdikten 33 SAC 167  plakalı otomobile bindikleri görülüyor.
 
Kayıtlarda, durdurulan otomobilden indirilerek, arama yapıldığı,  teröristlerin yere yüzüstü yatırılarak kelepçelendiği yer alıyor.
 
Ayrıca 2 DEAŞ üyesinin üzerindeki hazır halde bulunan bomba kemer  düzeneğini de görüntülere yansıyor.

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Son Güncelleme: 24.06.2017 21:03
Anahtar Kelimeler:
HatayMİT Daire BaşkanlığıDEAŞ
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