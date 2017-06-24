Yakalanan 5 canlı bombanın örgütü belli oldu

HATAY Valisi Erdal Ata, kentte "canlı bomba" eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 teröristin DEAŞ üyesi olduklarını bildirdi.



Ata, yaptığı açıklamada, dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyon sonucunda teröristlerin yakalandığını belirtti. DEAŞ mensubu teröristlerin Hatay'a Suriye'den kaçak yollarla girdiğini aktaran Vali Ata, "Dün MİT Daire Başkanlığımız ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı operasyonda ilimize Suriye'den kaçak yollarla giren 2'si Türk, 3'ü Suriye uyruklu DEAŞ mensubu yakalandı. Bunların ikisinin üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere kemer düzeneği hazırlanmış. Yapılan operasyonda il merkezine ulaşmadan yakalandılar." dedi.



Vali Ata, yakalanan 5 DEAŞ mensubunun alınan ifadelerinde eylem yapacakları nokta olarak Hatay'a geldikten sonra Suriye'deki merkezlerinden alacakları talimata göre, hareket edeceklerini belirttiklerini sözlerine ekledi.



Kemer düzeneği kamerada



Öte yandan, terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişinin yakalanma anlarına ait operasyon görüntülerinde, teröristlerin Suriye'den Hatay'a girdikten 33 SAC 167 plakalı otomobile bindikleri görülüyor.



Kayıtlarda, durdurulan otomobilden indirilerek, arama yapıldığı, teröristlerin yere yüzüstü yatırılarak kelepçelendiği yer alıyor.



Ayrıca 2 DEAŞ üyesinin üzerindeki hazır halde bulunan bomba kemer düzeneğini de görüntülere yansıyor.