Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.393
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.5188
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...

Yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı

Dün yapılan operasyonla yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı

Yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı

Dün yapılan operasyonla yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:09
Yakalanan 4 PKK'lının saldırı planı ortaya çıktı
banner404

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast hazırlığında olan 4 terörist, saldırıda kullanılacak çok sayıda silah ve patlayıcı madde ile birlikte yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada, AK Parti'li yöneticilere suikast hazırlığında olan 4 PKK’lı terörist yakalandı. 
Hedefte AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız vardı 
Suikast düzenlenecek AK Parti'li yöneticiler arasında Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız’ın da olduğu öğrenildi. Bayram sabahı Suruç’a giden Yıldız’ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi. 
Silah ve patlayıcı ele geçirildi 
Teröristlerin kaldığı evde yapılan aramada, bir adet tabanca, bir adet susturucu, bir adet kaleşnikof, 420 gram plastik patlayıcı, bir adet pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 adet roket başlığı, 2 telsiz, 24 adet elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir adet avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler, saldırı hazırlığında kullanılacak 8 adet pil, elektrik ve şeffaf bantlar, kullanma kılavuzu ele geçirildi.
GENELKURMAY AÇIKLAMASI 
Genelkurmay Başkanlığı da operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 
"Şanlıurfa/Suruç’ta icra edilen adli aramalarda, cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, 1 kilo C4 patlayıcı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 roketatar başlığı, 15 tabanca fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 2 tabanca şarjörü ele geçirilmiştir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 10:36
Anahtar Kelimeler:
PKKAK Partiİbrahim Halil YıldızMkyk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Termometreler 60 dereceyi gösterdi
Termometreler 60 dereceyi gösterdi
Eski Savcı TSK içindeki FETÖ'cü sayısını açıkladı
Eski Savcı TSK içindeki FETÖ'cü sayısını açıkladı
'5 tankı durduran kahraman' 'çakma'ymış
'5 tankı durduran kahraman' 'çakma'ymış

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals