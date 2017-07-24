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Yabani kuşlar vahşi yaşama dönmek için gün sayıyor

Manisa'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuşlar ve yavru atmaca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü denetiminde veteriner tarafından sağlık kontrolleri yapılarak doğaya bırakılmak üzere rehabilite ediliyor

Yabani kuşlar vahşi yaşama dönmek için gün sayıyor

Manisa'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuşlar ve yavru atmaca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü denetiminde veteriner tarafından sağlık kontrolleri yapılarak doğaya bırakılmak üzere rehabilite ediliyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
Yabani kuşlar vahşi yaşama dönmek için gün sayıyor
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MANİSA'DA  vatandaşlar tarafından bulunan ve henüz uçamayan iki yavru baykuş ve yavru atmaca Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğüne haber verildikten sonra Ahtabur Veteriner Kliniğine getirildi. Burada ilk sağlık kontrolleri yapılan yavru baykuşlar ve yavru atmaca doğaya bırakılmak üzere rehabilite ediliyor. Henüz uçamayan yaban kuşları, buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü kontrolünde doğaya bırakılacak. Yaban kuşlarının durumlarıyla ilgili bilgi veren Ahtabur Veteriner Kliniği Sorumlu Hekimi Veteriner Hekim Burak Yayın, "Öncelikle atmacamız ve baykuşlarımız vatandaşlarımız tarafından bulunup Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğüne haber verilmiş. Kliniğimizde ilk tedavilerinin ardından rehabilite sürecine geçtik. Bir müddet büyüdükten sonra tekrardan doğaya salmak üzere şu an beslemelerini yaptık. Sağlık durumları çok iyi" dedi.
 

"Evinizde beslemeyin" uyarısı

Bu tür kuşların ekosistem için çok değerli olduğu ve evde beslenmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Veteriner Hekim Yayın, "Şu an çoğu yabani kuşun üreme zamanı. Zaten vatandaşlarımızın da evinde üremişler. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıktan sonra en yakın veteriner hekime ve ya Orman Su İşleri Bölge Müdürlüklerine başvurabilirler. Bunlar yaban hayvanı olduğu için evde beslemek kanunen de yasak. Bu tarz hayvanları evinizde bulduğunuz zaman beslemeye çalışmayın. En yakın veteriner hekime götürmelisiniz. Bu tarz hayvanlar doğaya ait, vahşi yaşama ait hayvanlar. Tecrübeli bir hekim tarafından rehabilite edilip tekrar doğaya salınması gerekir. Bu tarz hayvanlar ekosistem için çok önemli ve değerlidir. Yırtıcı olduklarından dolayı doğal dengelerinin bozulmaması gerekmektedir. Lütfen bulduğunuzda en yakın bir hekime danışmanız gerekiyor" diye konuştu.Sağlık durumları çok iyi olan yabani kuşlar, rehabilite edilip doğaya bırakılmak için gün sayıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yabani KuşlarVahşi YaşamManisa
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