Yabancı kuralı açıklaması

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 5. maçında Finlandiya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Deniz Türüç, Olcay Şahan, İsmail Köybaşı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim katıldı.

Uzun bir aradan sonra nispeten sakin bir ortamda bir araya geldiklerini ifade eden Fatih Terim, Finlandiya’nın 1 puanı olmasına rağmen iyi defans yaptığını dile getirdi. Terim, “Açıkçası beklediğimiz maç şöyle olabilir. Öyle geçeceğini umut ediyorum. Belki Finlandiya’nın 1 puanı var ama kaybettikleri maçlara bakacak olursak Hırvatistan’a 1-0, İzlanda’ya 90+6’da yedikleri gollerle yenildi. Defans yapan bir takımla oynayacağız. O yüzden çok dikkat etmeliyiz” dedi.

“Antalya seyircisinin desteğiyle arzulayan bir milli takımın sahada olmasını bekliyoruz”

Yarınki maçta Antalya seyircisinin desteğiyle isteyen ve arzulayan bir milli takımın sahada olmasını beklediğini dile getiren Terim, “Kazandığımızda ve kaybettiğimizde neler olabileceğinin bilincinde oyuncularımız. İnanıyorum ki kaybettiğimiz maçlardaki puanları telafi etmek için iyi olacaktır. O felsefeyle çıkacaklar maçlara. İyi oynayarak 3 puan almak istiyoruz. Rakiplerimiz de kendi aralarında neler yapıyor ona bakacağız. Kağıt üzerinde bakıldığı zaman İzlanda’ya deplasmanda kaybettik. 20 maçta 2 kez kaybettiğimiz bir takım olduğumuz için Ukrayna'ya 2 puan kaybedince infial oluştu. Kazanmayı ön plana alan bir milli takım olacak yine. Kazanıldığı ve kaybedildiğinde neler olabileceğini bilecek kadar bilinçli oyuncularımız var. Saha içerisindeki numaraların çok farkı yoktur. Felsefenin her zaman önemli olduğunu ifade ediyorum. Ben tercihimi 90'larda yaptım; yine hücumdan yana olacağız” şeklinde konuştu.

“Çağırdığım bazı oyuncuları Moldova maçında oynatacağım”

Finlandiya ile oynanacak maçın kadrosunu oluşturduğunu söyleyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, “Tabi ki kararımı netleştirdim ama daha maça 24 saat var. Çağırdığım bazı oyunculara Finlandiya karşısında şans veremem ama Moldova maçında oynatacağım. Şu anda kadro dışında olan 2-3 isim de var kafamda. İdmanlarda gördüğümüz istek beni hırslandırıyor, eski havamızı yakaladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

“Podolski sorusu”

Podolski’nin Almanya Milli Takımı'na vedasıyla ilgili de konuşan Terim şunları söyledi:

"Kendi kulübü dışında milli takım duyguları farklı oluyor. Bizdeki sıkıntı şu, rakip, diğer takım oyuncusuna bağırıyor, başka bir yere gidiyorsun bizden niye kimse yok diyor. Milli takım olarak bir gün İstanbul'a döndüğümüzde kulüp taraftarlığının olmamasını istiyorum. Artık Milli Takım taraftarı oluşturduk.”

“Yalnız mıyım, değilim, yalnızlık Allah'a mahsustur”

Bir basın mensubunun yalnız olup olmadığı sorusunu Fatih Terim, şu şekilde cevapladı:

“Yalnız mıyım, değilim, yalnızlık Allah'a mahsustur. Kapı gibi bir ailem var, eşim var, çocuklarım var, torunlarım var, sülalem var, o kadar çok sevenim var ki kendimi hiç yalnız hissetmedim. Zaman zaman insanlar kendilerini yalnız hisseder ama o geçici bir şeydir. Çok şükür ben dost da biriktirdim. Dost biriktirmek önemlidir, Allah'a şükür yalnız değilim.”

“EURO 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına esprili cevap”

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığıyla ile ilgili de konuşan Fatih Terim, durumu esprili bir şekilde anlattı. Terim, “Orada bir avantajımız var inşallah alır direkt gideriz. Tabi ki ülkemizde yapılmasını çok isteriz, buna layık bir ülkeyiz. Bugün bakıldığında Dünya Kupası'nın düzenlendiği Brezilya'da, Avrupa Şampiyonası yapılan Fransa’da bir stadyum ya yapılmıştır yada yaptırmamışlardır. Bizde böyle bir aktivite yokken 30 tane arena stadyum şeklinde stadyum yapıldı. Bu çok büyük bir avantaj. Bugün bakıyorsunuz Beşiktaş, Konya, Antalya, Eskişehir gibi şehirlerde stadyumlar var. Bu da bizim hazır olduğumuzu gösterir. Dolayısıyla olimpiyat seçmeleri, Avrupa ve Dünya Kupası organizasyonu alamamayı parasal ve politik durumlara bağlıyorum. İnşallah gerekli özeni gösteririz. Bakanın söylediği sadece Almanya’nın rakip olduğu yönünde. Almanya’ya verdikleri zaman yadırganmaz ama değişik bir ülke olan hiç yapmamış bir ülkeye verirlerse daha güzeldir” diye konuştu.

"Bizim istediğimiz Türk futbolcusunun dışarıya gitmesi"

Türkiye’de uygulanan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili gelen soruya Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, “Almanya'da serbest mi serbest? AB ülkelerinde serbest, Dünya Şampiyonu, İspanya hem Dünya hem Avrupa Şampiyonu, bunların hepsinde serbest, İtalya Dünya Şampiyonu serbest. Bizim istediğim ciddi şeyler var. Türk futbolcusunun dışarıya gitmesi. Bu milli takıma tesir ediyor diyorsanız hiç alakası yok. Bu kural sonrasında milli takım Avrupa Şampiyona'sına katıldı. Biz bu kuralı açıklarken 4 sene diye açıkladık. Kurallar hemen kaldırılır mı? Ben hatırlıyorum beyanları açıklamaları. Hiç adil oynamıyoruz denildi. Türk oyuncuların yurt dışına 6+2 kuralı varken gitmemek gibi bazı düşünceleri vardı. Ben o paraları alamam diye gitmiyorlardı. Enes Ünal dışarıda oynuyor. Emre Çolak Deportivo'da oynuyor. Yabancı kaleciyi engellemek için kadroda bir Türk kaleci olmak zorunda diye belirledik” şeklinde cevapladı.

“Yabancı kuralı oyuncu yetiştirmeyi engellemiyor”

Aldıkları yabancı kuralından dolayı oyuncu yetiştirmeyi engellemediğini ifade eden Fatih Terim, “Türk futbolcularla en büyük başarıyı kazanmış biri olarak onların kötülüğünü ister miyim? Ama doğrusu bu. Yarışın içinde olmak. Önemli yabancı futbolcuların ülkemizde oynamaları, ligimizin marka değerini yükseltmiyor mu? İstemiyorsanız yabancı futbolcu almayıp kadroyu 28 Türk futbolcundan kurun. Buna engel yok ki... Milli Takım hocası olarak açık açık söylüyorum bu kuralı istediğimi. Bu kural oyuncu yetiştirmeyi engellemiyor. Kaybeden buraları bahane edecekse, kuralın önemi yok. Yönetimsel hatalarını herkes çıkıp açıkça söylemeli. Ben milli takımda başarısız olduğum hiçbir dönemde yabancı kuralı demedim, demem de” dedi.

“Yabancı kuralı mani değil. Öyle bir şey olsa ben neden kendim isteyeyim”

Yerli oyuncuları oynatan Türk kulüplerine teşvik vererek yabancı serbestisine başladıklarını söyleyen Fatih Terim, ödüllendirmelerin devam edeceğini dile getirdi. Terim, “Alt yapıyla ilgili çok enteresan bilgilere ulaştım. Mali dengeleri korumak da söz konusu olabilir ama çok enteresan şeylere ulaştım incelerken. Ülkemiz de Porto ve Ajax bu ikisi alt yapıya önem veren bir fabrika diye adlandırılan, ağzımızın suyu aka aka anlattığımız transfer rakamlarını inceledim ve hepsini sizlere vereceğim. Yüzde 60 yabancı oynuyor ikisini de inceledim ama bu bir felsefe. Yabancı kuralı size mani değil. Öyle bir şey olsa ben neden kendim isteyeyim” dedi.

“Bursasporlu Deniz Yılmaz örneği”

Daha önce Türk statüsü kazanmış oyuncuların başka bir ülkeyi seçmeleri halinde otomatik olarak yabancı statüsüne girdiğini belirten Terim, Bursasporlu Deniz Yılmaz’ı örnek göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bursaspor futbolcusu Deniz, otomatik olarak yabancı statüsüne girdi. Daha evvel Türk hakkı kazanmış oyuncular başka bir ülkeyi seçtikleri vakit otomatik olarak yabancı oyuncu oluyor. Böyle bir ayrım yapıldı. Çok ince elendi, çok sık dokundu buna emin olabilirsiniz.”

“Burak Yılmaz, ameliyattan bir akşam önce sağlık heyetimize haber verdi”

Burak Yılmaz’ın ameliyat olmadan bir gün önce kendilerine haber verdiğini de dile getiren Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Burak Yılmaz, ameliyattan bir akşam önce sağlık heyetimize haber verdi. Bir iğne olsam, oynar mıyım düşüncesinde olmuştur. Burak oynamayı çok isteyen bir oyuncudur, ona keşke her gün maç olsa. Burak ile bu konuyu hiç konuşmadım."

Şahan: Burada olmayı her zaman istiyorum”

Trabzonspor’a transferinin ani olduğunu ifade eden milli oyuncu Olcay Şahan, “Bu süreç benim için çok hızlı ve ani gelişen bir transferdi. Beni bilen biliyor, Olcay Olcay’dır. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Bunu şimdi de Trabzonspor’da yapmak istiyorum. Milli takım için de elimden geleni yapacağım burada olmayı her zaman istiyorum” dedi.

Türüç: “Fatih Terim’e teşekkür ederim”

İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Deniz Türüç, “Fatih hocama beni çağırdığı için teşekkür ederim. Kayserispor’da istediğimiz gibi bir çıkış yakaladık ve iyi gidiyoruz. Onun yanında da hedeflerim öncelikle lige yönelik. Arda, Selçuk gibi buraya gelmek istiyorum. İlk hedefim takımımı Süper Lig’de tutmak sonra da büyük takımlara gitmek” diye konuştu.

Köybaşı: “Finlandiya maçı çok önemli”

Grupta gayet iyi durumda olduklarını söyleyen İsmail Köybaşı ise şu şekilde konuştu:

“Önümüzdeki maçlarda daha da iyi hale geleceğiz. Finlandiya maçı çok önemli, bunun bilincindeyiz. Hocamızın da söylediği gibi devamlı olarak bu turnuvalara katılabilen bir takım olmalıyız. Finlandiya karşısında kazanıp grupta daha iyi yere gelmek istiyoruz."