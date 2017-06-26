Vodafone, 700 Mhz bandı 4.5G testi yapan ilk operatör oldu

VODAFONE ve Huawei iş birliğiyle hayata geçirilen Teknoloji Şehri İstanbul (TechCity İstanbul) projesi kapsamında gerçekleştirilen test sayesinde, hali hazırda karasal televizyon yayını için kullanılan 700 MHz bandının 4.5G teknolojisinde de kullanımı gösterilmiş oldu.

Vodafone, 5G teknolojisinin temel kapsama bantlarından biri olacak 700 MHz spektrum bandını mevcut 4.5G şebekesini kullanarak Türkiye’de test eden ilk operatör olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla’da bulunan laboratuvar ortamında ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) alınan izinler kapsamında gerçekleştirilen testte 10 MHz spektrum bandı kullanan Vodafone ayrıca, sahip olduğu 2600 Mhz bandındaki 15 MHz bandı da 700 MHz bandı ile birlikte kullanarak ikili taşıyıcı birleştirme teknolojisinin de başarılı bir şekilde çalıştığını ortaya koydu.

5G teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştıran en temel spektrum bantları arasında

Hali hazırda karasal televizyon yayıncılığı için kullanılmasına rağmen 800 MHz bandından bile daha geniş kapsama alanı sağlayabilen 700 MHz bandı, 5G teknolojisinin geniş kitlelere ulaşabilmesi için en temel spektrum bantlarından biri olarak kabul ediliyor. Sahip olduğu yayılım gücü, dalga boyu ve kolay bozulmayan yapısı ile 5G teknolojisini daha geniş alanlara ve bina içlerine ulaştırabilen 700 MHz bandı sayesinde 5G servisini sadece şehir merkezlerine değil, yollara ve kırsal bölgelere ulaştırmak mümkün olacak.

"5G teknolojisi için hazırlıklarımıza devam ediyoruz"

Vodafone’nun 5G teknolojisine giden yolda global uzmanlığını Türkiye’ye taşımayı sürdürdüğünü vurgulayan Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, "Vodafone olarak çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkânı sunacak 5G teknolojisi için hazırlıklarımıza 4.5G şebekemizi geliştirerek devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone ve Huawei'nin dünya çapında başlattığı TechCity (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında ilklere imza atıyoruz. Son olarak başarılı bir testi daha hayata geçirerek, 5G’yi geniş kitlelere ulaştırmak için en önemli spektrum bantlarından biri olan 700 MHz bandını mevcut 4.5G şebekemizi kullanarak Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdik. Sahip olduğu geniş kapsama özelliği sayesinde 700 MHz bandının kullanımı şehir merkezlerinin yanı sıra özellikle yol ve kırsal bölgelere 5G teknolojisini ulaştırmak için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin 5G vizyonu doğrultusunda bir yandan mevcut 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da 5G yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.