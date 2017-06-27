Ve tatilciler dönmeye başladı

RAMAZAN Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayramın ikinci gününde İstanbul'a dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları görülüyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Her iki yolun İstanbul istikametinde ortalama hızı saatte 35-40 kilometreye kadar düşen araçlar, normal zamanda yaklaşık yarım saat süren İzmit geçişini yoğunluk nedeniyle 1,5-2 saatte katediyor. Trafik akışı, D-100 Karayolu'nun Köseköy, Kandıra sapağı ve Kuruçuşme, TEM Otoyolu'nun ise Alikahya, Gültepe ve Yarımca mevkisinde durma noktasına geliyor.

MARMARİS ÇIKIŞINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne bayram tatili için gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu akşam saatlerinde başladı. Caddelerde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Ramazan Bayramı'nda Marmaris'e tatil için gelenler, bugün akşam saatlerinde dönüş için yola çıkmaya başladı. Otellerden araçlarıyla ayrılan tatilciler, Datça Yolu'nda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Emniyet verilerine göre, akşam saat 19.00'dan itibaren otellerden çıkışların olduğu ve yaklaşık 250 bin kişinin özel araçlar ve toplu taşıma araçlarıyla dönüşe geçtiği ifade edildi. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği yöneticileri, "Yoğun bir bayram tatili yaşandı. Tatilcilerin bir kısmı bu yıl erken eve dönüşe başladı. Bugün öğleyin saat 13.00'e kadar çıkışlar olacak, bir kısmı ise hafta sonu dönecek. Bayram sonrası da iç pazarda ciddi talepler mevcut" dedi.