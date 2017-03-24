Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Ve sonunda Türkiye'ye iade ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Herakles lahdin 2010 senesinde Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililerce gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulduğunu anımsatarak, "Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015'te lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da itiraz girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu." dedi

Ve sonunda Türkiye'ye iade ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Herakles lahdin 2010 senesinde Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililerce gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulduğunu anımsatarak, "Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015'te lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da itiraz girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu." dedi

24 Mart 2017 Cuma 15:05
Ve sonunda Türkiye'ye iade ediliyor
banner404

BAKAN Avcı, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile Bakanlıkta yaptığı ikili görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Balkanlardaki kültürel varlıkların ihyası konusunda verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Avcı, ziyareti için ve Türkiye'deki referandum süreciyle ilgili yaptığı bilgilendirme ve katkıları için teşekkür etti.

 Perge Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunmuştu

Herakles Lahdi'nin İsviçre'nin Cenevre gümrüğünde ele geçirildiğini anımsatan Avcı, lahdin Türkiye'de bulunan Perge Antik Kenti kökenli ve Herkül'le ilgili olduğunu belirtti.

Milattan önce 2'nci yüzyıl, Roma dönemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde olduğu bilgisini veren Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

"2010 senesinde Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililer tarafından gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulmuştu. Cenevre Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir müşterek çalışma yürütüldü ve bu çalışmalar neticesinde Herakles Lahdi'nin Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960'lı yıllarda meydana gelen Kaçak kazılarda bulunduğuna ve yurt dışına çıkarıldığına ilişkin önemli delillere ulaşıldı.

Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015'te lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da itiraz girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu. Dolayısıyla lahit en kısa zamanda Türkiye'ye iade edilmiş olacak. Bu yurt dışındaki eserlerimizin iadesi bakımında önemli bir aşamaya işaret ediyor."

Avcı, Türkiye'den, Osmanlı döneminden başlayarak, çok sayıda tarihi eserin yurt dışına kaçırıldığını, götürüldüğünü söyleyerek, "Şimdi bunlar, anlı şanlı bazı müzelerde maalesef kaçak eserler olmasına rağmen sergilenmeye devam ediliyor. Tarafların çok iyi niyetli hareket etmesi halinde bile yasal süreçler bazen çok uzayabiliyor ama sonuçta alınabiliyor. Bunun diğer ülkelerdeki müzelere de, Türkiye'den götürülmüş eserlere sahip çıkan müzelere de örnek teşkil etmesini diliyorum." dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IsviçreHerakles LahdiRomaKaçakKosovaCenevreAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu
PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu
 FETÖ, Said-i Nursi'nin tırnağı olamaz
 FETÖ, Said-i Nursi'nin tırnağı olamaz
Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals