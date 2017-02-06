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Varlık Fonuna devredilen THY için flaş iddia!

Haluk Pekşen: THY, yolsuzlukları örtmek için Varlık Fonuna devredildi

Varlık Fonuna devredilen THY için flaş iddia!

Haluk Pekşen: THY, yolsuzlukları örtmek için Varlık Fonuna devredildi

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:37
Varlık Fonuna devredilen THY için flaş iddia!
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CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, THY’nin Varlık Fonu’na devredilmesinin, bu kurumdaki “yolsuzluklarını örtme amacını taşıdığını” söyledi. Pekşen, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “bu şirketlerin Varlık Fonu’na devredileceği belliydi.Çünkü THY’nin zararı 3 milyar doları aştı. Şimdi fona devredilen kar eden şirketlerin kaynakları, THY’deki hortumu kapatmak için kullanılacak” dedi.
THY’nin, yolcu sayısının azalmasına ve pek çok uçağının hangara çekilmesine rağmen, uçak alımına devam edeceğine dikkat çeken Pekşen, şöyle konuştu; “THY’nin zararı 3 milyar doları aştı. Ancak hala taahhüt altına alınmış olan uçak alımları var, hem boing’den hem airbus’tan. Bir taraftan eldeki uçaklar uçmuyor, bir taraftan yolcu yok, diğer taraftan  sipariş verdiğin uçakları almak zorundasın. Çünkü çok büyük cezası var. THY’de her gün zarar katlıyor. Peki ne yapacaklardı ? Varlık Fonu aracılığıyla, Ziraat Bankası, Halkbankası, Çaykur gibi kar eden şirketlerin kaynakları buradaki hortuma devredilecek. Bu, THY’deki yolsuzlukları örtbas etmek için yapılmış bir düzenlemedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Haluk PekşenVarlık FonuTHY
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