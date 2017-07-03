Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 36°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.527
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5788
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji

Van ve Hakkari'den peş peşe acı haberler!

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında da bir asker şehit oldu

Van ve Hakkari'den peş peşe acı haberler!

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında da bir asker şehit oldu

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:07
Van ve Hakkari'den peş peşe acı haberler!
banner404

VAN'IN Çaldıran ilçesinde teröristlerce araziye tuzaklanan  patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik  korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör  örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el  yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah çiçek  yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan  güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.

BİR ACI HABER DE HAKKARİ'DEN

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında bir  asker şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı bölgesi güneyinde  PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir  askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı askerin sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
VanTerör SaldırısışehitSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberlerPKKçiçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimyasal atık fabrikasında yangın
Kimyasal atık fabrikasında yangın
İşte FETÖ’nün trol çetesi
İşte FETÖ’nün trol çetesi
Cami önünde saldırı: 8 yaralı
Cami önünde saldırı: 8 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals