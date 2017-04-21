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Valilik açıkladı! 5 Mayıs'a kadar yasaklandı

Hakkari Valiliği , kentteki açık hava gösteri ve toplantı yürüyüşlerini olası terör eylemlerine karşı 5 Mayıs 2017 tarihine kadar yasakladığını duyurdu

Valilik açıkladı! 5 Mayıs'a kadar yasaklandı

Hakkari Valiliği , kentteki açık hava gösteri ve toplantı yürüyüşlerini olası terör eylemlerine karşı 5 Mayıs 2017 tarihine kadar yasakladığını duyurdu

21 Nisan 2017 Cuma 17:54
Valilik açıkladı! 5 Mayıs'a kadar yasaklandı
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HAKKARİ Valiliği'nden yapılan açıklamada halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 21 Nisan ile 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylaması sonuçlarına istinaden marjinal gruplar tarafından mühürsüz oy kullanımının provoke edilerek kaos yaratmaya yönelik eylem arayışlarında olacakları, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bahane edilerek öncesinde ve sonrasında sokak eylemlerinin tırmandırılabileceği ayrıca ülkemiz genelinde PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilmek suretiyle toplu olarak yapılacak etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında terör örgütleri ve marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların yapılabileceği ve kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılabilecekleri değerlendirilmektedir. Bu nedenle; ilimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, Anayasamızda kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı il idaresi kanununun 11/C maddesine ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununun 17. Maddesine istinaden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda İlimizin tamamında; yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting. çadır kurma, fidan dikme, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 21 Nisan ile 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında yasaklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari ValiliğiPKKKCKFetöPdy
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