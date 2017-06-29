Valilik açıkladı: 15 gün süreyle ilan edildi

GAZİANTEP Valiliği, uzun süredir Karkamış'ın sınır hattındaki Beşkılıç ile Türkyurdu mahalleleri arasındaki bölgede sürdürdüğü 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulamasının 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın 10 Temmuz'a kadar süreceği belirtilerek şöyle denildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 26 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 26 Haziran 2017 - 10 Temmuz 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacaktır."