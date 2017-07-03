Valiliğinden 'otellerde doluluk' açıklaması

İSTANBULValiliği, kentin çeşitli semtlerindeki otellerde normalin üzerinde müşteri hareketliliği olduğu yönünde sosyal medyada söylentiler bulunduğunu, yapılan araştırmada böyle bir durumun tespit edilemediğini bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bazı semtlerdeki otellerde normalin üzerinde müşteri hareketliliği olduğu yönünde söylentiler bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada ilimizin bazı semtlerindeki otellerde normalin üzerinde müşteri hareketliği olduğu yönünde söylentiler yer almakta olup, Valiliğimizce yapılan araştırmada, bu yönde bir durum tespit edilmemiştir. İlgili mevzuat gereğince, otel konaklamaları, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Valiliğimiz birimlerince kontrol edilmeye devam edilmektedir."Bu tür söylentilerin iyi niyetli olmadığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlara bu söylentilere itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.