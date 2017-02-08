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Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda daha önce  mesleklerinden ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı  gözaltına alındı.

Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda daha önce  mesleklerinden ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı  gözaltına alındı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 12:26
Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı
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ANKARA Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ PDY) yönelik operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç  edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce  KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)  çalışanı 8 şüpheliden 7'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerince yakalandı. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne  sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına  yönelik operasyon kapsamında da daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2 kaymakam  ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin,  "ByLock" kullandıkları ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Vali YardımcısıKaymakamGözaltı
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