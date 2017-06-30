Uzmanlar uyardı! 3 gün sürecek çok riskli

UÇAK ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu Türkiye'nin, dünyada aynı hizadaki ülkeler arasında en sıcak ülke olacağını söyledi.



Prof. Dr. Şen, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığı açısından hazi?ran ayının i?lk üç haftasının mevsi?m normalleri?ni?n çok az üzeri?nde geçti?ğini belirtti.



Geçen kışın çok soğuk geçtiğini hatırlatan Şen, "Bu yazın da çok sıcak geçeceğini tahmin ediyorduk zaten. Geçen seneden daha sıcak geçecek bu yaz, tahminler bunu gösteriyor." diye konuştu.





Şen, Afrika üzerinden, güneybatıdan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına aldığını vurgulayarak, "Batıdan itibaren hatta böyle Güney Ege'den itibaren yukarıya doğru, iç bölgelere doğru gelecek ve burada sıcaklıları 9-10 derece yükseltecek. İstanbul dün 33-34 derece olurken bugün ve hafta sonu 37-38 dereceleri görür. İzmir 41-42 dereceleri görür, Bodrum ve Marmaris gibi tatil yerleri 40'ı geçer, Antalya 42-43 dereceleri görür. Demek ki böyle bir sıcak hava dalgası gelecek." ifadelerini kullandı. Yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli davranmakta fayda olduğuna işaret eden Şen, şöyle devam etti:



"Hafta sonu bizim enlemlerimizde, yani bizim hizamızda olan dünyadaki bütün ülkelere baktığımız zaman en sıcak ülke biz olacağız. Bizim enlemlerimizde, yani kuzey yarım küresinde, 35-40 derece kuzey enlemlerindeki en sıcak ülke olacağız hafta sonu. Bu üç gün sürecek; bugün, yarın ve pazar. Hakikaten sıcak çarpması gibi, sağlık açısından çok önemli sonuçlar doğurabilir. O yüzden 'Bana bir şey olmaz' demek yerine tedbiri almak lazım."





Şen, aşırı sıcak havanın da doğal afet olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yani nasıl aşırı yağışlar sel oluyor, nasıl hortum oluyor, kuraklık oluyor, aşırı sıcaklıklar da doğal afettir. Çünkü insan sağlığına direkt etki eden bir meteorolojik parametredir. Bu üç gündeki sıcaklıklar çok önemlidir ve doğal afet seviyesindedir. Çok riskli bir üç gün yaşayacağız." şeklinde konuştu.



'PAZARTESİ AKŞAMI 9-10 DERECE DÜŞECEK'



Pazartesi akşamı sıcaklıkların 9-10 derece düşeceğini aktaran Şen, "Bugünle birlikte cumartesi ve pazar günü sıcaklar çok kuvvetli ve hemen hemen Türkiye'nin her yerinde bu hissedilecek. En serin yer neresi derseniz, Doğu Karadeniz bölgesi biraz daha serin olacak ama diğer bölgelerde hep sıcaklık rekorları kırılma seviyelerine kadar gelecek. Salı, çarşamba günü gök gürültülü yağış var İstanbul'da. Önümüzdeki haftadan sonra tekrar sıcaklar gelecek." dedi.



Şen, benzer hava olaylarının tekrarlanabileceğini belirterek "Temmuz, ağustosa hatta eylüle bile bu sarkabilir. Belki bir ay sonbahar yaşayacağız, o da kasım ayında, eylül, ekim aylarını da yaza dönük sonbahar ayları olarak yaşayacağız gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.