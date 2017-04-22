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Uyuyan hesapları boşalttılar

Ankara’da bir bankanın genel müdürlüğünde çalışan Sadık D., yüksek miktarda para bulunan ve müşterilerin yıllardır kullanmadığı hesap bilgilerini anlaştığı bir şebekeyle paylaştı. 13 müşterinin ismine sahte kimlik hazırlayan şebeke ‘uyuyan hesaplardan’ 4 milyon 946 bin lira boşalttı

Uyuyan hesapları boşalttılar

Ankara’da bir bankanın genel müdürlüğünde çalışan Sadık D., yüksek miktarda para bulunan ve müşterilerin yıllardır kullanmadığı hesap bilgilerini anlaştığı bir şebekeyle paylaştı. 13 müşterinin ismine sahte kimlik hazırlayan şebeke ‘uyuyan hesaplardan’ 4 milyon 946 bin lira boşalttı

22 Nisan 2017 Cumartesi 12:22
Uyuyan hesapları boşalttılar
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ANKARA'DA bir bankanın genel müdürlüğünde çalışan Sadık D., yüksek miktarda para bulunan ve müşterilerin yıllardır kullanmadığı hesap bilgilerini anlaştığı bir şebekeyle paylaştı. 13 müşterinin ismine sahte kimlik hazırlayan şebeke ‘uyuyan hesaplardan’ 4 milyon 946 bin lira boşalttı. 1 aylık takibin ardından operasyon yapan İstanbul Mali Polis, şebekeyi suçüstü yaparak hepsini gözaltını aldı.
KÖSTEBEK BANKADAN
İstanbul ve Ankara hattında banka hesapları üzerinden dev vurgun yapan şebeke 1 aylık titiz çalışma sonunda çökertildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında şebekenin nasıl dolandırıcılık yaptığı adım adım ortaya çıkarıldı. Tespitlere göre; söz konusu bankanın Ankara’daki genel müdürlük binasında çalışan Sadık D. (40), sahipleri tarafından uzun süredir hiç işlem yapılmayan, kullanılmayan, içerisinde yüklü miktarda para bulunan ve ‘Uyuyan Hesap’ olarak adlandırılan mevduat hesaplarını inceledi. Sahipleri yurt dışında olan hesapların bilgilerini de alan Sadık D., söz konusu banka hesaplarını ve sahiplerinin kişisel bilgilerini irtibat kurduğu suç ortaklarına aktardı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Uyuyan HesapAnkara
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