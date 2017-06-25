Uyuşturucuya büyük darbe

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda 34 PB 9482 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, kapı içlerine zulalanmış 25 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Ahmet S. ile Olgun B. gözaltına alındı. Şahısların polise Diyarbakır'dan İstanbul'a gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

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