Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

OLAY, Samsun'un Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu sattığı iddia edilen S.A.'yı (33) takibe aldı. 2 kişiye bonzai sattığı iddia edilen S.A., polisin takibi sonucu yakalandı. S.A.'nın bonzai sattığı iddia edilen 2 kişiden 1'er paket bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.A.'nın Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada 10 ayrı paket içinde 40 gram bonzai ile bonzai satışından elde ettiği değerlendirilen 665 lira para ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.