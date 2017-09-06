Uyuşturucu operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, Hayrabolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda, E.K. isimli şahısın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.K, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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