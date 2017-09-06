Uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gizli bölüme saklanmış bir kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başka bir operasyonda, bir evde yapılan aramada satışa hazır bir şekilde yaklaşık bin 100 adet exstacy hap bulundu. Operasyonda yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen başka bir operasyonda 1 kilo skunk uyuşturucu madde, bin 100 adet exstacy hap, 125,33 gram esrar maddesi, 8,22 gram eroin maddesi ve 40 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili emniyet ekiplerinin yaptığı üç ayrı operasyon ve diğer operasyonlar kapsamında toplam 19 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 13 şahıs adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheli şahıstan 10’u tutuklandı.