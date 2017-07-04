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Üstünden çıkan kroki bombalara götürdü!

Lice’de öldürülen PKK’nın sözde özel güç sorumlusu Baran Salih Sinan kod adlı Mehmet Doğan’ın üzerinden çıkan krokilerden Mersin’deki bir dere yatağına zulalanmış yaklaşık 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

Üstünden çıkan kroki bombalara götürdü!

Lice’de öldürülen PKK’nın sözde özel güç sorumlusu Baran Salih Sinan kod adlı Mehmet Doğan’ın üzerinden çıkan krokilerden Mersin’deki bir dere yatağına zulalanmış yaklaşık 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

04 Temmuz 2017 Salı 09:15
Üstünden çıkan kroki bombalara götürdü!
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GÜVENLİK  kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında 30 Haziran’da güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK’nın sözde özel güç sorumlusu Mehmet Doğan’ın üzerinden çıkan kroki ve fotoğrafların çözümlemesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Bidonların içinde
Elde edilen bilgilerin iletildiği Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin refakatinde D-750 karayolu yakınındaki bir dere yatağında arama yaptı. Aramalarda 3 adet 5’er kilogramlık bidon içerisinde toplam 13 kilo 160 gram toz TNT ile 5 bidon içerisinde toplam 16 kilo 300 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.
O simgeler tek tek silindi!
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensuplarının mezarlarında bulunan örgüte ait simge ve kod isimler silindi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zırhlı polis araçları eşliğinde Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi’ndeki ilçe mezarlığına giderek, PKK/PYD mensuplarının mezarlarını tespit etti. Ekipler, 25 mezardaki örgütsel simge ve kod isimleri spiral makinesiyle sildi, bazı mezar taşları da tamamen kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLicePKK
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